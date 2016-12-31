14.11.2016 в 12:56 просмотров: 2627 комментариев: 0

Много было статей, где описаны предсказания болгарской ясновидящей Ванги, но в основном они не поясняют, в каком году что произойдет. Здесь подборка ее предсказаний событий в будущем со всеми датами, которые она упоминала.