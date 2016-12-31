Новости - нирвана
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Полиция помешала сталкерам отпраздновать Новый год в Чернобыле Мария Захарова - Видимо, Белый дом совсем обезумел... Чем выгоден срочный автовыкуп? Сенатор в эфире выгнал украинского политолога за неуважение к гибели Ту-154 Что узнало следствие о причинах падения Ту-154 Две драки в течение часа: на корпоративе у Порошенко избили нардепа от БПП Источник назвал приоритетную версию крушения Ту-154 Установлено предполагаемое место столкновения Ту-154 с водой НАСА представило качественный снимок Пандоры Кремль отреагировал на катастрофу военного Ту-154 в Черном море
Последние материалы из раздела "Паранормальные новости" Аномальная планета
Названо самое страшное место в мире
31.12.2016 в 17:00 просмотров: 229 комментариев: 0

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»

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Чупакабра вышла умирать к людям
31.12.2016 в 10:03 просмотров: 523 комментариев: 0
К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края
Читать далее
В древней Греции похмелье лечили заклинаниями
29.12.2016 в 10:35 просмотров: 74 комментариев: 0
Ученые, работающие над изучением древних папирусов, обнаружили документ, в котором магическим способам лечения похмелья посвящен целый трактат
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Ученые назвали параметры орбиты Планеты Х
27.12.2016 в 08:54 просмотров: 191 комментариев: 0
Астрономы из Йельского университета (США) привели свои оценки параметров траектории потенциальной Планеты Х
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Погубивший неандертальцев вулкан пробудился
26.12.2016 в 13:58 просмотров: 59 комментариев: 0
Итальянский вулкан, по одной из версий, убивший неандертальцев, восстает от пятивекового сна. Вулканологи предупреждают: давление газов в магме Флегрейских полей или Кампи-Флегрея скоро сравняется с критической отметкой
Читать далее
Планета Земля
Названо самое страшное место в мире
31.12.2016 в 17:00 просмотров: 229 комментариев: 0

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»

Читать далее
Погубивший неандертальцев вулкан пробудился
26.12.2016 в 13:58 просмотров: 59 комментариев: 0
Итальянский вулкан, по одной из версий, убивший неандертальцев, восстает от пятивекового сна. Вулканологи предупреждают: давление газов в магме Флегрейских полей или Кампи-Флегрея скоро сравняется с критической отметкой
Читать далее
Сколько всего пресной воды содержится во всех озерах Земли?
15.12.2016 в 18:14 просмотров: 104 комментариев: 0
Ученые впервые измерили протяженность береговой линии всех озер и измерили объем воды в них
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Самую большую волну зафиксировали в Атлантике ученые
14.12.2016 в 17:19 просмотров: 316 комментариев: 0
Волна высотой 19 метров, зафиксированная в северной части Атлантического океана, стала наибольшей за всю историю наблюдений.
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Таинственный объект выбросило на берег в Новой Зеландии
13.12.2016 в 10:20 просмотров: 741 комментариев: 0
Странный объект, весь покрытый водорослями и ракушками выбросило на пляж в Новой Зеландии. Очевидцы были очень удивлены, обнаружив на пляже в Окленде странную находку.
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НЛО, пришельцы Привидения, полтергейст Аномалии на Земле
Невероятные каменные НЛО обнаружены в Нагорном Карабахе
21.12.2016 в 12:41 просмотров: 193 комментариев: 0
Любители древности заинтригованы: что за каменные плиты, похожие на неопознанные летающие объекты, обнаружены в Нагорном Карабахе
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В России найден оккультный нацистский ящик с останками пришельца
07.12.2016 в 11:48 просмотров: 429 комментариев: 0
Внутри нацистского сундука оказались два черепа и несколько других фрагментов скелета неизвестных существ
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Массовое вторжение НЛО в Турции испугало население
05.12.2016 в 10:53 просмотров: 574 комментариев: 0
В воскресенье, 27 ноября, Турция буквально подверглась целому нашествию НЛО. Тысячи очевидцев могли наблюдать в вечернем небе за передвижением целых групп светящихся шаров неизвестной природы
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Полтергейст в Беларуси. Матерщинник из города Жодино
07.12.2016 в 15:10 просмотров: 186 комментариев: 0
Одна из семей города Жодино, расположенного в Беларуси, подверглась самой настоящей атаке полтергейста. Шумный дух буквально затерроризировал людей, изгнав их из квартиры на дачу.
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Полтергейст в омской сельской школе
28.11.2016 в 09:50 просмотров: 497 комментариев: 0
В одной из сельских школ Павлоградского района Омской области, дети начали жаловаться на присутствие полтергейста. Невидимая сила начала ронять вещи, двигать мебель, писать в тетрадках школьников
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Удивительные фото с разбившей окно нечистой силой
19.11.2016 в 18:54 просмотров: 464 комментариев: 0
В городе Всеволожске 11 февраля 1988 года произошло событие, выходящее за рамки понимания как отечественных, так и зарубежных исследователей паранормальных явлений
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Феномен Невидимых стен
26.12.2016 в 10:21 просмотров: 51 комментариев: 0
зафиксированы случаи появления таких же невидимых оград вокруг, например, леса, луга или голой равнины
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Фантастическое облако в форме ангела запечатлели в Польше
19.12.2016 в 11:58 просмотров: 131 комментариев: 0
На днях в Польше были сделаны фотографии, на которых запечатлелось облако совершенно удивительной формы - в виде ангела
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Антенна из облаков озадачила всех очевидцев...
13.12.2016 в 09:46 просмотров: 339 комментариев: 0
Один из пассажиров рейса Малага-Бристоль сделал просто удивительное фото из иллюминатора самолета. Невероятно, но факт - из облаков торчит нечто, напоминающее антенну и происходит это всё на высоте полутора километров!!
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Духовный мир
Предсказания на предстоящий 2017 год. Россия, США, Евросоюз...
23.12.2016 в 09:50 просмотров: 860 комментариев: 0

Помимо этого проходящий год принес глобальный экономический кризис и унес жизнь многих великих людей. И это заставляет нас с надеждой ожидать грядущий 2017 год. Итак, предсказания о России, Америке, Евросоюзе и тд., в 2017 году

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Страшное предзнаменование-Кровь святого Януария не превратилась в жидкость
22.12.2016 в 12:31 просмотров: 129 комментариев: 0
Известно, что трижды в год на реликвиях почитаемого среди католиков и православных св. Януария происходит чудо разжижения засохшей жидкости, которая считается его кровью
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Предсказания о конце света. Ковчег архангела Гавриила
13.12.2016 в 17:42 просмотров: 418 комментариев: 0
Ковчег архангела Гавриила его связь с Русской православной церковью. Буквально на днях произошла серия событий, так или иначе связанных с легендарным «Ковчегом Архангела Гавриила»
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Все предсказания о будущем Ванги строго по датам
14.11.2016 в 12:56 просмотров: 2627 комментариев: 0

Много было статей, где описаны предсказания болгарской ясновидящей Ванги, но в основном они не поясняют, в каком году что произойдет. Здесь подборка ее предсказаний событий в будущем со всеми датами, которые она упоминала.

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Древние цивилизации
В древней Греции похмелье лечили заклинаниями
29.12.2016 в 10:35 просмотров: 74 комментариев: 0
Ученые, работающие над изучением древних папирусов, обнаружили документ, в котором магическим способам лечения похмелья посвящен целый трактат
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Сулстисиу - Амазонский Стоунхендж
26.12.2016 в 10:37 просмотров: 71 комментариев: 0
Хотя комплекс был открыт еще в середине двадцатого века, его серьезное изучение было начато всего лишь с 2006 года
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Ассирийская армия - ужас древнего мира
23.12.2016 в 10:08 просмотров: 233 комментариев: 0

Около 3000 лет назад народ, который сегодня мало кто помнит, прошел сокрушительной поступью через Ближний Восток. Эта армия сравнивала города с землей, пытала выживших и сеяла страх во всем мире.

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В Якутии найден камень с загадочным орнаментом
16.12.2016 в 11:49 просмотров: 182 комментариев: 0
Мнения экспертов относительно орнамента на глыбе диаметрально разделились. Одни ученые считают, что это своеобразное чудо природы, другие видят здесь несомненное вмешательство человека
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Загадки Вселенной Загадочные существа Загадки истории
Ученые назвали параметры орбиты Планеты Х
27.12.2016 в 08:54 просмотров: 191 комментариев: 0
Астрономы из Йельского университета (США) привели свои оценки параметров траектории потенциальной Планеты Х
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Загадочные снимки советского космического аппарата Луна-13
25.12.2016 в 15:45 просмотров: 421 комментариев: 0

В СССР 21 декабря 1966 года был запущен космический аппарат «Луна-13», который через трое суток благополучно приземлился на естественном спутнике Земли.

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На марсианском плато Меридиан обнаружены три башни
09.12.2016 в 20:18 просмотров: 396 комментариев: 0
Очередная удивительная находка на поверхности Марса заставляет сомневаться в том, что Марс всегда был безжизненной планетой
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Чупакабра вышла умирать к людям
31.12.2016 в 10:03 просмотров: 523 комментариев: 0
К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края
Читать далее
Плазменные существа Антарктиды
23.11.2016 в 09:32 просмотров: 512 комментариев: 0

Очень мало людей было на самом далеком и загадочном континенте - Антарктиде. И так же обстоит дело с пониманием того, что там происходит в действительности

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Кто оставляет загадочные круги на дне океана?
17.11.2016 в 10:24 просмотров: 358 комментариев: 0
На дне океана у побережья Японии обнаруживаются загадочные круглые узоры на песке. Они выполнены с таким художественным мастерством, что не оставляют сомнения в своей рукотворности
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Тайна Всемирного потопа
25.12.2016 в 10:31 просмотров: 215 комментариев: 0
У каждого народа нашей планеты существует предание о Всемирном потопе, случившемся в древности. Давайте познакомимся с этими преданиями поближе
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Супер-оружие Третьего Рейха
09.12.2016 в 10:16 просмотров: 85 комментариев: 0
Чем ближе подходила нацистская Германия к моменту своего краха, тем больше ее руководство уповало на «чудо-оружие» (нем. Wunderwaffe)
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Как в Севастополе оказался военный водолаз из прошлого
26.11.2016 в 09:14 просмотров: 949 комментариев: 0
Совершенно необъяснимый случай был зафиксирован в городе-герое Советской славы - Севастополе. Он произошел в конце 80-х годов прошлого века и до сих пор рационального объяснения случившемуся нет...
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Наука
НАСА представило качественный снимок Пандоры
26.12.2016 в 10:13 просмотров: 51 комментариев: 0
Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы
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В земном ядре появилась железная река
20.12.2016 в 10:44 просмотров: 68 комментариев: 0
Геофизики из Великобритании и Дании зафиксировали образование внутри ядра Земли железной реки
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На Луне обнаружены залежи пресной воды
11.12.2016 в 10:07 просмотров: 50 комментариев: 0
Ученые из Голландии обнаружили, что на поверхности Луны есть большие запасы пресной воды.
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В прошлом Гренландия не была покрыта льдом
09.12.2016 в 10:05 просмотров: 75 комментариев: 0
Американские и британские ученые опубликовали результаты своих исследований, касающихся истории Гренландии
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Обнаружен квазикристалл внеземного происхождения
09.12.2016 в 09:29 просмотров: 78 комментариев: 0
Новый квазикристалл обнаружен во фрагменте метеорита, найденном на Корякском нагорье на Дальнем Востоке России в 2011 году
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Политика Происшествия В мире
Мария Захарова - Видимо, Белый дом совсем обезумел...
30.12.2016 в 15:32 просмотров: 140 комментариев: 0

Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию

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Почему в конце пресс-конференции журналисты срывались на крик
24.12.2016 в 15:01 просмотров: 347 комментариев: 0
Если согласиться с тезисом, что большая политика — это тот же шоу-бизнес, то большая пресс-конференция главного политика страны — это сольное выступление, one man show
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Порошенко попросил ЕС ввести санкции против России из-за Алеппо
15.12.2016 в 09:08 просмотров: 38 комментариев: 1
Порошенко в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Дональдом Туском призвал вести санкции против России из-за ситуации в Алеппо
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Что узнало следствие о причинах падения Ту-154
28.12.2016 в 10:53 просмотров: 474 комментариев: 0
Во вторник, 27 декабря, со дна моря близ Сочи был поднят один из самописцев разбившегося самолета Ту-154 Минобороны России
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Источник назвал приоритетную версию крушения Ту-154
27.12.2016 в 10:45 просмотров: 328 комментариев: 0
В качестве приоритетной версии крушения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи рассматривается возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов
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Установлено предполагаемое место столкновения Ту-154 с водой
26.12.2016 в 12:52 просмотров: 274 комментариев: 0
Поисково-спасательные службы установили предполагаемое место столкновения самолета Ту-154 Минобороны с поверхностью воды в акватории Черного моря
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Полиция помешала сталкерам отпраздновать Новый год в Чернобыле
31.12.2016 в 22:59 просмотров: 60 комментариев: 0
Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС обнаружили во время патрулирования четырех молодых людей
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Две драки в течение часа: на корпоративе у Порошенко избили нардепа от БПП
28.12.2016 в 08:47 просмотров: 290 комментариев: 0
На предновогодней вечеринке, устроенной фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент", произошли две серьезные драки
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Жители Алеппо празднуют освобождение города
23.12.2016 в 15:57 просмотров: 35 комментариев: 0
никакая стихия не может удержать людей от того, чтобы выйти на улицу и разделить с другими этот праздник — пожалуй, самый значимый в их жизни за последние пять лет
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Армии, оружие
Раненый боец ЛНР рассказал о наступлении Правого сектора в районе Дебальцево
21.12.2016 в 12:47 просмотров: 180 комментариев: 0
позиции ополченцев в районе Дебальцево атаковали боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»
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Алеппо отбит у боевиков и перешел под полный контроль сирийской армии
14.12.2016 в 12:12 просмотров: 117 комментариев: 0
Самая последняя информация, которую мы получили в течение последнего часа, состоит в том, что военные действия в восточном Алеппо прекращены
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Министр ВВС США вновь назвала Россию угрозой номер один
05.12.2016 в 10:44 просмотров: 74 комментариев: 0
Министр военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс назвала Россию главной угрозой для своей страны
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В России произвели испытание уникального радиоэлектронного оружия, не имеющего аналогов в мире
14.10.2016 в 08:52 просмотров: 214 комментариев: 0
В России созданы первые образцы радиоэлектронного оружия, не имеющего аналогов в мире.
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Интернет и СМИ
Сенатор в эфире выгнал украинского политолога за неуважение к гибели Ту-154
29.12.2016 в 09:37 просмотров: 449 комментариев: 0
Сенатор Франц Клинцевич во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале вывел из студии украинского политолога Вадима Трюхана
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Составлен портрет российского туриста
22.12.2016 в 09:36 просмотров: 135 комментариев: 0
Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского путешественника, выделив его наиболее яркие черты
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Скандал дня: матч сборной не показали в прямом эфире на Первом
17.12.2016 в 14:18 просмотров: 248 комментариев: 0
Зрители Первого канала не увидели крупную победу команды Олега Знарка над Чехией. Первый канал отменил прямую трансляцию матчей Кубка Первого канала из-за низких рейтингов!
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Сайты Сбербанка подверглись хакерским атакам
11.11.2016 в 09:08 просмотров: 105 комментариев: 0
Сервис «Сбербанк онлайн» подвергся многократной мощной DDoS-атаке во второй половине дня четверга, 10 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.
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