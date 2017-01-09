Новости - нирвана
Вход Регистрация Правила Контакты Мобильная версия
Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип Какие угрозы ждут Украину в новом году Глава UKAD высказался за отстранение сборной России от Олимпиады-2018 Трамп объяснил кибератаки халатаностью Демпартию США Россия обыграла Швецию в матче за бронзовые медали молодежного ЧМ по хоккею Путин встретил Рождество в древнем монастыре под Великим Новгородом Что ждет зрителей ТНТ в 2017 году Полиция помешала сталкерам отпраздновать Новый год в Чернобыле Мария Захарова - Видимо, Белый дом совсем обезумел... Чем выгоден срочный автовыкуп?
Последние материалы из раздела "Паранормальные новости" Аномальная планета
Глобальное потепление останавливает Гольфстрим
09.01.2017 в 10:14 просмотров: 24 комментариев: 0

недавний доклад, опубликованный в известном журнале Science, говорит о том, что исследователи климата недооценили возможность коллапса

Читать далее
От Антарктиды отломится гигантский айсберг
09.01.2017 в 10:09 просмотров: 94 комментариев: 0
Огромный айсберг, размером с американский штат Делавар или карибское островное государство Тринидад и Тобаго, скоро отломится от Антарктиды
Читать далее
Версия Захария Ситчина о происхождении современного человека от экспериментов пришельцев-аннунаков
08.01.2017 в 10:40 просмотров: 31 комментариев: 0
​Различные упоминания об аннунаках часто можно встретить в статьях уфологической направленности. Давайте же попробуем разобраться почему они стали такими популярными и что именно они для этого сделали
Читать далее
Тайная космическая программа мировой элиты
08.01.2017 в 10:14 просмотров: 318 комментариев: 0

Сторонники мирового заговора уверены, что иллюминаты давно владеют фантастическими технологиями, которые они используют для освоения космоса в своих корыстных целях

Читать далее
Удивительная история полтергейста с улицы Конева
07.01.2017 в 10:08 просмотров: 104 комментариев: 0
полтергейст этот уникален тем, что не ограничивался перемещением предметов. Он умудрялся звонить на телефон и разговаривать с хозяевами...
Читать далее
Планета Земля
Глобальное потепление останавливает Гольфстрим
09.01.2017 в 10:14 просмотров: 24 комментариев: 0

недавний доклад, опубликованный в известном журнале Science, говорит о том, что исследователи климата недооценили возможность коллапса

Читать далее
От Антарктиды отломится гигантский айсберг
09.01.2017 в 10:09 просмотров: 94 комментариев: 0
Огромный айсберг, размером с американский штат Делавар или карибское островное государство Тринидад и Тобаго, скоро отломится от Антарктиды
Читать далее
Появление золота — результат редкого явления на планете
04.01.2017 в 13:08 просмотров: 62 комментариев: 0
Драгоценный металл появился в результате редкого мощного гамма-всплеска, который произошел в древности
Читать далее
Названо самое страшное место в мире
31.12.2016 в 17:00 просмотров: 501 комментариев: 0

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»

Читать далее
Погубивший неандертальцев вулкан пробудился
26.12.2016 в 13:58 просмотров: 77 комментариев: 0
Итальянский вулкан, по одной из версий, убивший неандертальцев, восстает от пятивекового сна. Вулканологи предупреждают: давление газов в магме Флегрейских полей или Кампи-Флегрея скоро сравняется с критической отметкой
Читать далее
НЛО, пришельцы Привидения, полтергейст Аномалии на Земле
Версия Захария Ситчина о происхождении современного человека от экспериментов пришельцев-аннунаков
08.01.2017 в 10:40 просмотров: 31 комментариев: 0
​Различные упоминания об аннунаках часто можно встретить в статьях уфологической направленности. Давайте же попробуем разобраться почему они стали такими популярными и что именно они для этого сделали
Читать далее
Фантастическое видео заправки НЛО от солнца
04.01.2017 в 11:50 просмотров: 496 комментариев: 0
Подразделение НАСА, занимающееся наблюдением за нашим светилом, опубликовало невероятные кадры, как НЛО заправляется от солнца
Читать далее
Невероятные каменные НЛО обнаружены в Нагорном Карабахе
21.12.2016 в 12:41 просмотров: 217 комментариев: 0
Любители древности заинтригованы: что за каменные плиты, похожие на неопознанные летающие объекты, обнаружены в Нагорном Карабахе
Читать далее
Удивительная история полтергейста с улицы Конева
07.01.2017 в 10:08 просмотров: 104 комментариев: 0
полтергейст этот уникален тем, что не ограничивался перемещением предметов. Он умудрялся звонить на телефон и разговаривать с хозяевами...
Читать далее
Полтергейст в Беларуси. Матерщинник из города Жодино
07.12.2016 в 15:10 просмотров: 203 комментариев: 0
Одна из семей города Жодино, расположенного в Беларуси, подверглась самой настоящей атаке полтергейста. Шумный дух буквально затерроризировал людей, изгнав их из квартиры на дачу.
Читать далее
Полтергейст в омской сельской школе
28.11.2016 в 09:50 просмотров: 524 комментариев: 0
В одной из сельских школ Павлоградского района Омской области, дети начали жаловаться на присутствие полтергейста. Невидимая сила начала ронять вещи, двигать мебель, писать в тетрадках школьников
Читать далее
Призраки Демянского бора
03.01.2017 в 12:46 просмотров: 151 комментариев: 0

Демянский бор, расположенный в живописном урочище Новгородской губернии, издавна слывет местом, где происходит нечто странное, запредельное

Читать далее
Феномен Невидимых стен
26.12.2016 в 10:21 просмотров: 72 комментариев: 0
зафиксированы случаи появления таких же невидимых оград вокруг, например, леса, луга или голой равнины
Читать далее
Фантастическое облако в форме ангела запечатлели в Польше
19.12.2016 в 11:58 просмотров: 161 комментариев: 0
На днях в Польше были сделаны фотографии, на которых запечатлелось облако совершенно удивительной формы - в виде ангела
Читать далее
Духовный мир
Предсказания на предстоящий 2017 год. Россия, США, Евросоюз...
23.12.2016 в 09:50 просмотров: 951 комментариев: 0

Помимо этого проходящий год принес глобальный экономический кризис и унес жизнь многих великих людей. И это заставляет нас с надеждой ожидать грядущий 2017 год. Итак, предсказания о России, Америке, Евросоюзе и тд., в 2017 году

Читать далее
Страшное предзнаменование-Кровь святого Януария не превратилась в жидкость
22.12.2016 в 12:31 просмотров: 153 комментариев: 0
Известно, что трижды в год на реликвиях почитаемого среди католиков и православных св. Януария происходит чудо разжижения засохшей жидкости, которая считается его кровью
Читать далее
Предсказания о конце света. Ковчег архангела Гавриила
13.12.2016 в 17:42 просмотров: 461 комментариев: 0
Ковчег архангела Гавриила его связь с Русской православной церковью. Буквально на днях произошла серия событий, так или иначе связанных с легендарным «Ковчегом Архангела Гавриила»
Читать далее
Все предсказания о будущем Ванги строго по датам
14.11.2016 в 12:56 просмотров: 2663 комментариев: 0

Много было статей, где описаны предсказания болгарской ясновидящей Ванги, но в основном они не поясняют, в каком году что произойдет. Здесь подборка ее предсказаний событий в будущем со всеми датами, которые она упоминала.

Читать далее
Древние цивилизации
В древней Греции похмелье лечили заклинаниями
29.12.2016 в 10:35 просмотров: 97 комментариев: 0
Ученые, работающие над изучением древних папирусов, обнаружили документ, в котором магическим способам лечения похмелья посвящен целый трактат
Читать далее
Сулстисиу - Амазонский Стоунхендж
26.12.2016 в 10:37 просмотров: 82 комментариев: 0
Хотя комплекс был открыт еще в середине двадцатого века, его серьезное изучение было начато всего лишь с 2006 года
Читать далее
Ассирийская армия - ужас древнего мира
23.12.2016 в 10:08 просмотров: 258 комментариев: 0

Около 3000 лет назад народ, который сегодня мало кто помнит, прошел сокрушительной поступью через Ближний Восток. Эта армия сравнивала города с землей, пытала выживших и сеяла страх во всем мире.

Читать далее
В Якутии найден камень с загадочным орнаментом
16.12.2016 в 11:49 просмотров: 208 комментариев: 0
Мнения экспертов относительно орнамента на глыбе диаметрально разделились. Одни ученые считают, что это своеобразное чудо природы, другие видят здесь несомненное вмешательство человека
Читать далее

Загадки Вселенной Загадочные существа Загадки истории
Загадочная буква F на Марсе
05.01.2017 в 13:20 просмотров: 230 комментариев: 0
Эта странная буква, которую трудно спутать с чем-либо, найдена исследователем в кратере Виктория, вернее сказать, на самом его краю
Читать далее
Ученые назвали параметры орбиты Планеты Х
27.12.2016 в 08:54 просмотров: 211 комментариев: 0
Астрономы из Йельского университета (США) привели свои оценки параметров траектории потенциальной Планеты Х
Читать далее
Загадочные снимки советского космического аппарата Луна-13
25.12.2016 в 15:45 просмотров: 464 комментариев: 0

В СССР 21 декабря 1966 года был запущен космический аппарат «Луна-13», который через трое суток благополучно приземлился на естественном спутнике Земли.

Читать далее
Чупакабра вышла умирать к людям
31.12.2016 в 10:03 просмотров: 891 комментариев: 0
К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края
Читать далее
Плазменные существа Антарктиды
23.11.2016 в 09:32 просмотров: 531 комментариев: 0

Очень мало людей было на самом далеком и загадочном континенте - Антарктиде. И так же обстоит дело с пониманием того, что там происходит в действительности

Читать далее
Кто оставляет загадочные круги на дне океана?
17.11.2016 в 10:24 просмотров: 376 комментариев: 0
На дне океана у побережья Японии обнаруживаются загадочные круглые узоры на песке. Они выполнены с таким художественным мастерством, что не оставляют сомнения в своей рукотворности
Читать далее
Журналист заявил об истинной причине крушения Титаника
04.01.2017 в 10:17 просмотров: 62 комментариев: 0
Журналист Шенан Молони (Senan Molony) заявил об истинной, по его мнению, причине крушения трансатлантического парохода «Титаник»
Читать далее
Тайна Всемирного потопа
25.12.2016 в 10:31 просмотров: 251 комментариев: 0
У каждого народа нашей планеты существует предание о Всемирном потопе, случившемся в древности. Давайте познакомимся с этими преданиями поближе
Читать далее
Супер-оружие Третьего Рейха
09.12.2016 в 10:16 просмотров: 106 комментариев: 0
Чем ближе подходила нацистская Германия к моменту своего краха, тем больше ее руководство уповало на «чудо-оружие» (нем. Wunderwaffe)
Читать далее
Наука
НАСА представило качественный снимок Пандоры
26.12.2016 в 10:13 просмотров: 69 комментариев: 0
Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы
Читать далее
В земном ядре появилась железная река
20.12.2016 в 10:44 просмотров: 83 комментариев: 0
Геофизики из Великобритании и Дании зафиксировали образование внутри ядра Земли железной реки
Читать далее
На Луне обнаружены залежи пресной воды
11.12.2016 в 10:07 просмотров: 65 комментариев: 0
Ученые из Голландии обнаружили, что на поверхности Луны есть большие запасы пресной воды.
Читать далее
В прошлом Гренландия не была покрыта льдом
09.12.2016 в 10:05 просмотров: 85 комментариев: 0
Американские и британские ученые опубликовали результаты своих исследований, касающихся истории Гренландии
Читать далее
Обнаружен квазикристалл внеземного происхождения
09.12.2016 в 09:29 просмотров: 96 комментариев: 0
Новый квазикристалл обнаружен во фрагменте метеорита, найденном на Корякском нагорье на Дальнем Востоке России в 2011 году
Читать далее
Политика Происшествия В мире
Глава UKAD высказался за отстранение сборной России от Олимпиады-2018
08.01.2017 в 10:45 просмотров: 26 комментариев: 0
Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года
Читать далее
Трамп объяснил кибератаки халатаностью Демпартию США
07.01.2017 в 10:24 просмотров: 25 комментариев: 0
Кибератаки на сервера Демпартии США стали возможны из-за халатности членов партийного Национального комитета
Читать далее
Мария Захарова - Видимо, Белый дом совсем обезумел...
30.12.2016 в 15:32 просмотров: 193 комментариев: 0

Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию

Читать далее
Что узнало следствие о причинах падения Ту-154
28.12.2016 в 10:53 просмотров: 604 комментариев: 0
Во вторник, 27 декабря, со дна моря близ Сочи был поднят один из самописцев разбившегося самолета Ту-154 Минобороны России
Читать далее
Источник назвал приоритетную версию крушения Ту-154
27.12.2016 в 10:45 просмотров: 355 комментариев: 0
В качестве приоритетной версии крушения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи рассматривается возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов
Читать далее
Установлено предполагаемое место столкновения Ту-154 с водой
26.12.2016 в 12:52 просмотров: 300 комментариев: 0
Поисково-спасательные службы установили предполагаемое место столкновения самолета Ту-154 Минобороны с поверхностью воды в акватории Черного моря
Читать далее
Какие угрозы ждут Украину в новом году
09.01.2017 в 09:40 просмотров: 54 комментариев: 0

Каждая из нынешних проблем украинских властей могла бы оказаться критической и для более успешного государства, а Киев сталкивается сразу со множеством таких угроз

Читать далее
Полиция помешала сталкерам отпраздновать Новый год в Чернобыле
31.12.2016 в 22:59 просмотров: 139 комментариев: 0
Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС обнаружили во время патрулирования четырех молодых людей
Читать далее
Две драки в течение часа: на корпоративе у Порошенко избили нардепа от БПП
28.12.2016 в 08:47 просмотров: 325 комментариев: 0
На предновогодней вечеринке, устроенной фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент", произошли две серьезные драки
Читать далее
Армии, оружие
Раненый боец ЛНР рассказал о наступлении Правого сектора в районе Дебальцево
21.12.2016 в 12:47 просмотров: 189 комментариев: 0
позиции ополченцев в районе Дебальцево атаковали боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»
Читать далее
Алеппо отбит у боевиков и перешел под полный контроль сирийской армии
14.12.2016 в 12:12 просмотров: 133 комментариев: 0
Самая последняя информация, которую мы получили в течение последнего часа, состоит в том, что военные действия в восточном Алеппо прекращены
Читать далее
Министр ВВС США вновь назвала Россию угрозой номер один
05.12.2016 в 10:44 просмотров: 86 комментариев: 0
Министр военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс назвала Россию главной угрозой для своей страны
Читать далее
В России произвели испытание уникального радиоэлектронного оружия, не имеющего аналогов в мире
14.10.2016 в 08:52 просмотров: 229 комментариев: 0
В России созданы первые образцы радиоэлектронного оружия, не имеющего аналогов в мире.
Читать далее
Интернет и СМИ
Что ждет зрителей ТНТ в 2017 году
04.01.2017 в 11:05 просмотров: 140 комментариев: 0

Что несет нам новый 2017 год в телевидении и что можно будет посмотреть на ТНТ...

Читать далее
Сенатор в эфире выгнал украинского политолога за неуважение к гибели Ту-154
29.12.2016 в 09:37 просмотров: 507 комментариев: 0
Сенатор Франц Клинцевич во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале вывел из студии украинского политолога Вадима Трюхана
Читать далее
Составлен портрет российского туриста
22.12.2016 в 09:36 просмотров: 158 комментариев: 0
Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского путешественника, выделив его наиболее яркие черты
Читать далее
Скандал дня: матч сборной не показали в прямом эфире на Первом
17.12.2016 в 14:18 просмотров: 264 комментариев: 0
Зрители Первого канала не увидели крупную победу команды Олега Знарка над Чехией. Первый канал отменил прямую трансляцию матчей Кубка Первого канала из-за низких рейтингов!
Читать далее
Хостинг от uCoz