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В Краснодарском крае в бассейне реки Лаба обнаружен камень с неизвестным фрагментом, напоминающим микросхему...
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Археологи из Тюбингенского университета (Германия) на окраине легендарной Трои нашли кладбище времен поздней Византийской империи
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мы помогаем Александру докопаться до истины по поводу интересной находки - камня и обратились к двум профессиональным геологам. У них тоже мнение разделились
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Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»
Демянский бор, расположенный в живописном урочище Новгородской губернии, издавна слывет местом, где происходит нечто странное, запредельное
Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях - христианская Дева Мария, шумерская ли Инанне (царица небесная) или богиня Тонацин древних ацтеков
Помимо этого проходящий год принес глобальный экономический кризис и унес жизнь многих великих людей. И это заставляет нас с надеждой ожидать грядущий 2017 год. Итак, предсказания о России, Америке, Евросоюзе и тд., в 2017 году
мы помогаем Александру докопаться до истины по поводу интересной находки - камня и обратились к двум профессиональным геологам. У них тоже мнение разделились
Археологи из Тюбингенского университета (Германия) на окраине легендарной Трои нашли кладбище времен поздней Византийской империи
Очень мало людей было на самом далеком и загадочном континенте - Антарктиде. И так же обстоит дело с пониманием того, что там происходит в действительности
В Краснодарском крае в бассейне реки Лаба обнаружен камень с неизвестным фрагментом, напоминающим микросхему...
Каждая из нынешних проблем украинских властей могла бы оказаться критической и для более успешного государства, а Киев сталкивается сразу со множеством таких угроз
Что несет нам новый 2017 год в телевидении и что можно будет посмотреть на ТНТ...