Новости - нирвана
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Ученые построят квантовый компьютер размером с футбольное поле Названа главная опасность антиоксидантов Приплыли... Американский крейсер сел на мель в японском порту Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининградскую область При падении турецкого самолета под Бишкеком погибли 16 человек В СКР раскрыли размер арестованного имущества Улюкаева Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА Овечкин сравнялся с Морисом Ришаром по количеству голов в НХЛ Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип Какие угрозы ждут Украину в новом году
Последние материалы из раздела "Паранормальные новости" Аномальная планета
Таинственный камень
01.02.2017 в 09:50 просмотров: 58 комментариев: 0

мы помогаем Александру докопаться до истины по поводу интересной находки - камня и обратились к двум профессиональным геологам. У них тоже мнение разделились

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Ядерная война Древней Индии. Кто и почему воевал?
01.02.2017 в 09:26 просмотров: 284 комментариев: 0
Сенсационное заявление сделали британские ученые. Они утверждают, что нашли документальное подтверждение того, что на территории Индии в древности произошла ядерная война и одной из сторон конфликта были инопланетяне
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Капсула времени возрастом 450 миллионов лет!
31.01.2017 в 14:52 просмотров: 72 комментариев: 0

В Краснодарском крае в бассейне реки Лаба обнаружен камень с неизвестным фрагментом, напоминающим микросхему...

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Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами?
31.01.2017 в 08:44 просмотров: 56 комментариев: 0
Снимок с ресурса Google Earth. Мелким кружком отмечено место происшествия. В крупном кружке - чуть увеличенное изображение. "Тарелка" с коллегами похитителя зависла через улицу над крышей дома
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Марсианский след Атлантиды
16.01.2017 в 08:47 просмотров: 99 комментариев: 0
Научное подтверждение искусственного происхождения некоторых образований на поверхности Марса может привести к сенсационному открытию: легендарные Атлантида и Лемурия - великие марсианские материки!
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Планета Земля
Состав внутреннего ядра Земли теперь известен полностью
12.01.2017 в 10:09 просмотров: 71 комментариев: 0
«Недостающим звеном», которое так давно озадачивало геологов, оказался кремний: по новым оценкам, на него приходится более 5 процентов всей массы внутреннего ядра нашей планеты.
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Глобальное потепление останавливает Гольфстрим
09.01.2017 в 10:14 просмотров: 80 комментариев: 0

недавний доклад, опубликованный в известном журнале Science, говорит о том, что исследователи климата недооценили возможность коллапса

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От Антарктиды отломится гигантский айсберг
09.01.2017 в 10:09 просмотров: 239 комментариев: 0
Огромный айсберг, размером с американский штат Делавар или карибское островное государство Тринидад и Тобаго, скоро отломится от Антарктиды
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Появление золота — результат редкого явления на планете
04.01.2017 в 13:08 просмотров: 91 комментариев: 0
Драгоценный металл появился в результате редкого мощного гамма-всплеска, который произошел в древности
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Названо самое страшное место в мире
31.12.2016 в 17:00 просмотров: 615 комментариев: 0

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»

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НЛО, пришельцы Привидения, полтергейст Аномалии на Земле
Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами?
31.01.2017 в 08:44 просмотров: 56 комментариев: 0
Снимок с ресурса Google Earth. Мелким кружком отмечено место происшествия. В крупном кружке - чуть увеличенное изображение. "Тарелка" с коллегами похитителя зависла через улицу над крышей дома
Читать далее
Версия Захария Ситчина о происхождении современного человека от экспериментов пришельцев-аннунаков
08.01.2017 в 10:40 просмотров: 64 комментариев: 0
​Различные упоминания об аннунаках часто можно встретить в статьях уфологической направленности. Давайте же попробуем разобраться почему они стали такими популярными и что именно они для этого сделали
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Фантастическое видео заправки НЛО от солнца
04.01.2017 в 11:50 просмотров: 620 комментариев: 0
Подразделение НАСА, занимающееся наблюдением за нашим светилом, опубликовало невероятные кадры, как НЛО заправляется от солнца
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Удивительная история полтергейста с улицы Конева
07.01.2017 в 10:08 просмотров: 154 комментариев: 0
полтергейст этот уникален тем, что не ограничивался перемещением предметов. Он умудрялся звонить на телефон и разговаривать с хозяевами...
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Полтергейст в Беларуси. Матерщинник из города Жодино
07.12.2016 в 15:10 просмотров: 235 комментариев: 0
Одна из семей города Жодино, расположенного в Беларуси, подверглась самой настоящей атаке полтергейста. Шумный дух буквально затерроризировал людей, изгнав их из квартиры на дачу.
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Полтергейст в омской сельской школе
28.11.2016 в 09:50 просмотров: 634 комментариев: 0
В одной из сельских школ Павлоградского района Омской области, дети начали жаловаться на присутствие полтергейста. Невидимая сила начала ронять вещи, двигать мебель, писать в тетрадках школьников
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Призраки Демянского бора
03.01.2017 в 12:46 просмотров: 194 комментариев: 0

Демянский бор, расположенный в живописном урочище Новгородской губернии, издавна слывет местом, где происходит нечто странное, запредельное

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Феномен Невидимых стен
26.12.2016 в 10:21 просмотров: 106 комментариев: 0
зафиксированы случаи появления таких же невидимых оград вокруг, например, леса, луга или голой равнины
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Фантастическое облако в форме ангела запечатлели в Польше
19.12.2016 в 11:58 просмотров: 209 комментариев: 0
На днях в Польше были сделаны фотографии, на которых запечатлелось облако совершенно удивительной формы - в виде ангела
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Духовный мир
Одно из самых фантастических явлений Девы Марии
10.01.2017 в 13:32 просмотров: 119 комментариев: 0

Богоматерь или Святая Дева в том или ином образе есть практически во всех мировых религиях - христианская Дева Мария, шумерская ли Инанне (царица небесная) или богиня Тонацин древних ацтеков

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Предсказания на предстоящий 2017 год. Россия, США, Евросоюз...
23.12.2016 в 09:50 просмотров: 1177 комментариев: 0

Помимо этого проходящий год принес глобальный экономический кризис и унес жизнь многих великих людей. И это заставляет нас с надеждой ожидать грядущий 2017 год. Итак, предсказания о России, Америке, Евросоюзе и тд., в 2017 году

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Страшное предзнаменование-Кровь святого Януария не превратилась в жидкость
22.12.2016 в 12:31 просмотров: 230 комментариев: 0
Известно, что трижды в год на реликвиях почитаемого среди католиков и православных св. Януария происходит чудо разжижения засохшей жидкости, которая считается его кровью
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Предсказания о конце света. Ковчег архангела Гавриила
13.12.2016 в 17:42 просмотров: 619 комментариев: 0
Ковчег архангела Гавриила его связь с Русской православной церковью. Буквально на днях произошла серия событий, так или иначе связанных с легендарным «Ковчегом Архангела Гавриила»
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Древние цивилизации
Таинственный камень
01.02.2017 в 09:50 просмотров: 58 комментариев: 0

мы помогаем Александру докопаться до истины по поводу интересной находки - камня и обратились к двум профессиональным геологам. У них тоже мнение разделились

Читать далее
Ядерная война Древней Индии. Кто и почему воевал?
01.02.2017 в 09:26 просмотров: 284 комментариев: 0
Сенсационное заявление сделали британские ученые. Они утверждают, что нашли документальное подтверждение того, что на территории Индии в древности произошла ядерная война и одной из сторон конфликта были инопланетяне
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В легендарной Трое нашли смертельно опасную древнюю инфекцию
12.01.2017 в 10:02 просмотров: 83 комментариев: 0

Археологи из Тюбингенского университета (Германия) на окраине легендарной Трои нашли кладбище времен поздней Византийской империи

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В Антарктиде нашли древний город?
11.01.2017 в 15:10 просмотров: 93 комментариев: 0
На сделанных недавно, фотографиях из космоса одного из участков Антарктиды, виртуальные археологи разглядели нечто, сильно напоминающее крепость
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Загадки Вселенной Загадочные существа Загадки истории
Марсианский след Атлантиды
16.01.2017 в 08:47 просмотров: 99 комментариев: 0
Научное подтверждение искусственного происхождения некоторых образований на поверхности Марса может привести к сенсационному открытию: легендарные Атлантида и Лемурия - великие марсианские материки!
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Загадочная буква F на Марсе
05.01.2017 в 13:20 просмотров: 272 комментариев: 0
Эта странная буква, которую трудно спутать с чем-либо, найдена исследователем в кратере Виктория, вернее сказать, на самом его краю
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Ученые назвали параметры орбиты Планеты Х
27.12.2016 в 08:54 просмотров: 248 комментариев: 0
Астрономы из Йельского университета (США) привели свои оценки параметров траектории потенциальной Планеты Х
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Чупакабра вышла умирать к людям
31.12.2016 в 10:03 просмотров: 962 комментариев: 0
К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края
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Плазменные существа Антарктиды
23.11.2016 в 09:32 просмотров: 564 комментариев: 0

Очень мало людей было на самом далеком и загадочном континенте - Антарктиде. И так же обстоит дело с пониманием того, что там происходит в действительности

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Кто оставляет загадочные круги на дне океана?
17.11.2016 в 10:24 просмотров: 483 комментариев: 0
На дне океана у побережья Японии обнаруживаются загадочные круглые узоры на песке. Они выполнены с таким художественным мастерством, что не оставляют сомнения в своей рукотворности
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Капсула времени возрастом 450 миллионов лет!
31.01.2017 в 14:52 просмотров: 72 комментариев: 0

В Краснодарском крае в бассейне реки Лаба обнаружен камень с неизвестным фрагментом, напоминающим микросхему...

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На Крите нашли античную скульптуру совершенной красоты
16.01.2017 в 08:40 просмотров: 88 комментариев: 0
Сильные дожди, бушующие в последние дни в Иерапетре (Крит), стали причиной выхода на поверхность… бесценного мраморного сокровища!
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В Китае нашли таинственную древнюю гробницу
10.01.2017 в 13:20 просмотров: 75 комментариев: 0
Китайские археологи обнаружили в провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой превышает 1,4 тысячи лет. Об этом сообщает агентство Xinhua.
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Наука
Ученые построят квантовый компьютер размером с футбольное поле
02.02.2017 в 15:09 просмотров: 29 комментариев: 0
машина, размеры которой будут сравнимы по площади с футбольным полем, будет производить сложные вычислительные операции, которые заняли бы у обычных ЭВМ миллиарды лет
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Названа главная опасность антиоксидантов
01.02.2017 в 09:59 просмотров: 23 комментариев: 0
Китайские ученые назвали главную опасность употребления медицинских препаратов и пищевых добавок, содержащих антиоксиданты
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НАСА представило качественный снимок Пандоры
26.12.2016 в 10:13 просмотров: 87 комментариев: 0
Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы
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В земном ядре появилась железная река
20.12.2016 в 10:44 просмотров: 114 комментариев: 0
Геофизики из Великобритании и Дании зафиксировали образование внутри ядра Земли железной реки
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На Луне обнаружены залежи пресной воды
11.12.2016 в 10:07 просмотров: 91 комментариев: 0
Ученые из Голландии обнаружили, что на поверхности Луны есть большие запасы пресной воды.
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Политика Происшествия В мире
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининградскую область
31.01.2017 в 08:51 просмотров: 18 комментариев: 0
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией отозвался о заявлении властей Литвы, дезавуировавших ранее высказанные депутатом Сейма претензии к России по поводу принадлежности Калининградской области.
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Глава UKAD высказался за отстранение сборной России от Олимпиады-2018
08.01.2017 в 10:45 просмотров: 47 комментариев: 0
Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года
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Трамп объяснил кибератаки халатаностью Демпартию США
07.01.2017 в 10:24 просмотров: 51 комментариев: 0
Кибератаки на сервера Демпартии США стали возможны из-за халатности членов партийного Национального комитета
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При падении турецкого самолета под Бишкеком погибли 16 человек
16.01.2017 в 08:36 просмотров: 51 комментариев: 0
В результате падения грузового самолета Boeing 744 авиакомпании Turkish Airlines под Бишкеком погибли по меньшей мере 16 человек
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В СКР раскрыли размер арестованного имущества Улюкаева
11.01.2017 в 10:47 просмотров: 73 комментариев: 0
Стоимость арестованного судом имущества бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева превышает 500 миллионов рублей
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Что узнало следствие о причинах падения Ту-154
28.12.2016 в 10:53 просмотров: 669 комментариев: 0
Во вторник, 27 декабря, со дна моря близ Сочи был поднят один из самописцев разбившегося самолета Ту-154 Минобороны России
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Какие угрозы ждут Украину в новом году
09.01.2017 в 09:40 просмотров: 107 комментариев: 0

Каждая из нынешних проблем украинских властей могла бы оказаться критической и для более успешного государства, а Киев сталкивается сразу со множеством таких угроз

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Полиция помешала сталкерам отпраздновать Новый год в Чернобыле
31.12.2016 в 22:59 просмотров: 166 комментариев: 0
Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС обнаружили во время патрулирования четырех молодых людей
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Две драки в течение часа: на корпоративе у Порошенко избили нардепа от БПП
28.12.2016 в 08:47 просмотров: 366 комментариев: 0
На предновогодней вечеринке, устроенной фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент", произошли две серьезные драки
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Армии, оружие
Приплыли... Американский крейсер сел на мель в японском порту
01.02.2017 в 09:57 просмотров: 24 комментариев: 0
Американский ракетный крейсер Antietam, предположительно, сел на мель и повредил гребные винты в японском порту Йокосука
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Раненый боец ЛНР рассказал о наступлении Правого сектора в районе Дебальцево
21.12.2016 в 12:47 просмотров: 212 комментариев: 0
позиции ополченцев в районе Дебальцево атаковали боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»
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Алеппо отбит у боевиков и перешел под полный контроль сирийской армии
14.12.2016 в 12:12 просмотров: 154 комментариев: 0
Самая последняя информация, которую мы получили в течение последнего часа, состоит в том, что военные действия в восточном Алеппо прекращены
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Министр ВВС США вновь назвала Россию угрозой номер один
05.12.2016 в 10:44 просмотров: 104 комментариев: 0
Министр военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс назвала Россию главной угрозой для своей страны
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Интернет и СМИ
Что ждет зрителей ТНТ в 2017 году
04.01.2017 в 11:05 просмотров: 366 комментариев: 0

Что несет нам новый 2017 год в телевидении и что можно будет посмотреть на ТНТ...

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Сенатор в эфире выгнал украинского политолога за неуважение к гибели Ту-154
29.12.2016 в 09:37 просмотров: 562 комментариев: 0
Сенатор Франц Клинцевич во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале вывел из студии украинского политолога Вадима Трюхана
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Составлен портрет российского туриста
22.12.2016 в 09:36 просмотров: 191 комментариев: 0
Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского путешественника, выделив его наиболее яркие черты
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Скандал дня: матч сборной не показали в прямом эфире на Первом
17.12.2016 в 14:18 просмотров: 301 комментариев: 0
Зрители Первого канала не увидели крупную победу команды Олега Знарка над Чехией. Первый канал отменил прямую трансляцию матчей Кубка Первого канала из-за низких рейтингов!
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