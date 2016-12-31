- Названо самое страшное место в мире31.12.2016 в 17:00 Читать →
Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»
- Чупакабра вышла умирать к людям31.12.2016 в 10:03 Читать →К жилью вышел из леса странный зверек, происхождение которого вызывает недоумение даже у бывалых охотников края
- В древней Греции похмелье лечили заклинаниями29.12.2016 в 10:35 Читать →Ученые, работающие над изучением древних папирусов, обнаружили документ, в котором магическим способам лечения похмелья посвящен целый трактат
- Ученые назвали параметры орбиты Планеты Х27.12.2016 в 08:54 Читать →Астрономы из Йельского университета (США) привели свои оценки параметров траектории потенциальной Планеты Х
- Погубивший неандертальцев вулкан пробудился26.12.2016 в 13:58 Читать →Итальянский вулкан, по одной из версий, убивший неандертальцев, восстает от пятивекового сна. Вулканологи предупреждают: давление газов в магме Флегрейских полей или Кампи-Флегрея скоро сравняется с критической отметкой
- Кто какая нечисть по знаку зодиака?26.12.2016 в 10:45 Читать →
Забавный юмористический гороскоп кто какая нечисть по знаку зодиака. Отличная и немаленькая порция позитива.
- Сулстисиу - Амазонский Стоунхендж26.12.2016 в 10:37 Читать →Хотя комплекс был открыт еще в середине двадцатого века, его серьезное изучение было начато всего лишь с 2006 года
- Феномен Невидимых стен26.12.2016 в 10:21 Читать →зафиксированы случаи появления таких же невидимых оград вокруг, например, леса, луга или голой равнины
- Загадочные снимки советского космического аппарата Луна-1325.12.2016 в 15:45 Читать →
В СССР 21 декабря 1966 года был запущен космический аппарат «Луна-13», который через трое суток благополучно приземлился на естественном спутнике Земли.
- Тайна Всемирного потопа25.12.2016 в 10:31 Читать →У каждого народа нашей планеты существует предание о Всемирном потопе, случившемся в древности. Давайте познакомимся с этими преданиями поближе
Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»
Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»
Помимо этого проходящий год принес глобальный экономический кризис и унес жизнь многих великих людей. И это заставляет нас с надеждой ожидать грядущий 2017 год. Итак, предсказания о России, Америке, Евросоюзе и тд., в 2017 году
Много было статей, где описаны предсказания болгарской ясновидящей Ванги, но в основном они не поясняют, в каком году что произойдет. Здесь подборка ее предсказаний событий в будущем со всеми датами, которые она упоминала.
Около 3000 лет назад народ, который сегодня мало кто помнит, прошел сокрушительной поступью через Ближний Восток. Эта армия сравнивала города с землей, пытала выживших и сеяла страх во всем мире.
В СССР 21 декабря 1966 года был запущен космический аппарат «Луна-13», который через трое суток благополучно приземлился на естественном спутнике Земли.
Очень мало людей было на самом далеком и загадочном континенте - Антарктиде. И так же обстоит дело с пониманием того, что там происходит в действительности
Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию